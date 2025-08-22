Circuit du Moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Circuit du Moulin de Boisse

Circuit du Moulin de Boisse Sainte-Alauzie 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Occitanie

Durée : 240 Distance : 15000.0 Tarif :

Le moulin à vent de Boisse datant de 1699, est l’un des nombreux moulins du Quercy

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Boisse windmill, dating from 1699, is one of the many mills in the Quercy region

Deutsch :

Die Windmühle von Boisse aus dem Jahr 1699 ist eine von vielen Mühlen im Quercy

Italiano :

Il mulino a vento di Boisse, risalente al 1699, è uno dei tanti mulini della regione del Quercy

Español :

El molino de Boisse, de 1699, es uno de los numerosos molinos de la región de Quercy

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot