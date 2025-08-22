Circuit du Moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Circuit du Moulin de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Moulin de Boisse
Circuit du Moulin de Boisse Sainte-Alauzie 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Occitanie
Durée : 240 Distance : 15000.0 Tarif :
Le moulin à vent de Boisse datant de 1699, est l’un des nombreux moulins du Quercy
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Boisse windmill, dating from 1699, is one of the many mills in the Quercy region
Deutsch :
Die Windmühle von Boisse aus dem Jahr 1699 ist eine von vielen Mühlen im Quercy
Italiano :
Il mulino a vento di Boisse, risalente al 1699, è uno dei tanti mulini della regione del Quercy
Español :
El molino de Boisse, de 1699, es uno de los numerosos molinos de la región de Quercy
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot