Ciné-Lot Vie privée Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Ciné-Lot Vie privée Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mardi 28 avril 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Ciné-Lot Vie privée
Place Gambetta Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
SYNOPSIS
Lilian Steiner est une psychiatre reconnue
SYNOPSIS
Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.
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Place Gambetta Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
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English :
SYNOPSIS:
Lilian Steiner is a renowned psychiatrist
L’événement Ciné-Lot Vie privée Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CVL Castelnau-Montratier
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