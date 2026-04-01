Ciné-Lot Vie privée Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Ciné-Lot Vie privée

Place Gambetta Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

SYNOPSIS

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue

SYNOPSIS

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.

.

Place Gambetta Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SYNOPSIS:

Lilian Steiner is a renowned psychiatrist

L’événement Ciné-Lot Vie privée Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CVL Castelnau-Montratier