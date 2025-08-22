Bastide et Moulins en Quercy Blanc Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Durée : 195 Distance : 30000.0 Tarif :

Circuit roulant sur la quasi-totalité mais une montée très physique sur 500 m, juste après le départ , fera mal aux jambes des moins entraînés

 

English :

Almost all of the circuit is rolling, but a very physical 500 m climb just after the start will put a strain on the legs of the least trained

Deutsch :

Fast die gesamte Strecke ist rollend, aber ein sehr körperlicher Anstieg über 500 m, gleich nach dem Start, wird den weniger Trainierten in den Beinen weh tun

Italiano :

Praticamente un circuito ondulato, ma una salita molto fisica di 500 m subito dopo la partenza metterà a dura prova le gambe dei meno allenati

Español :

Prácticamente un circuito ondulado, pero una subida muy física de 500 m justo después de la salida pondrá a prueba las piernas de los menos entrenados

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot