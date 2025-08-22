Sur la Route des Moulins Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Sur la Route des Moulins

Sur la Route des Moulins Sainte-Alauzie 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Occitanie

Au Sud du Lot, le circuit de Ste-Alauzie est une boucle pleine de charme qui traverse la campagne lotoise, hameaux et fermes d’élevages.

Avant de partir, un petit échauffement n’est pas de trop pour vous mettre en jambes..

English :

In the south of the Lot, the Ste-Alauzie circuit is a charming loop through the Lot countryside, hamlets and livestock farms.

Before you set off, a little warm-up won’t go amiss…

Deutsch :

Der Rundweg von Ste-Alauzie im Süden des Lot ist ein reizvoller Rundweg, der durch die Landschaft des Lot mit ihren Dörfern und Bauernhöfen führt.

Bevor Sie losfahren, sollten Sie sich ein wenig aufwärmen, um in Schwung zu kommen.

Italiano :

Nel sud del Lot, il circuito di Ste-Alauzie è un affascinante anello che attraversa la campagna del Lot, passando per borghi e allevamenti.

Prima di partire, un po’ di riscaldamento è quello che ci vuole…

Español :

Al sur del Lot, el circuito de Ste-Alauzie es un encantador bucle por la campiña del Lot, pasando por aldeas y explotaciones ganaderas.

Antes de salir, un pequeño calentamiento es justo lo que necesitas…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot