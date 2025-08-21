Circuit des plateaux et des moulins Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Circuit des plateaux et des moulins

Circuit des plateaux et des moulins Castelnau-Montratier 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Occitanie

Durée : 240 Distance : 14400.0 Tarif :

De monts en vallées, ce circuit invite à la découverte de maisons de maître et de moulins à eau

English :

From hills to valleys, this tour invites you to discover manor houses and watermills

Deutsch :

Von Bergen zu Tälern lädt diese Route zur Entdeckung von Herrenhäusern und Wassermühlen ein

Italiano :

Dalle colline alle valli, questo tour vi invita a scoprire manieri e mulini ad acqua

Español :

De las colinas a los valles, este recorrido le invita a descubrir casas solariegas y molinos de agua

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot