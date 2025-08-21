Circuit des plateaux et des moulins Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Circuit des plateaux et des moulins Castelnau-Montratier 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Occitanie
Durée : 240 Distance : 14400.0 Tarif :
De monts en vallées, ce circuit invite à la découverte de maisons de maître et de moulins à eau
English :
From hills to valleys, this tour invites you to discover manor houses and watermills
Deutsch :
Von Bergen zu Tälern lädt diese Route zur Entdeckung von Herrenhäusern und Wassermühlen ein
Italiano :
Dalle colline alle valli, questo tour vi invita a scoprire manieri e mulini ad acqua
Español :
De las colinas a los valles, este recorrido le invita a descubrir casas solariegas y molinos de agua
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot