Bourse aux vêtements ados-adultes

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-03-27 09:00:00

fin : 2026-03-27 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

La Bourse aux vêtements ados adultes est de retour !!

Dépôts UNIQUEMENT SUR RDV, prise de RDV par tél à compter du lundi 16/03 à 14h00.

Entrée libre.Tout public

Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46 comcscbld@gmail.com

English :

The teen/adult clothing fair is back!

Deposits: BY APPOINTMENT ONLY, by phone from Monday 16/03 at 2:00 pm.

Free admission.

