Bourse aux vêtements ados-adultes
Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-03-27 09:00:00
fin : 2026-03-27 18:00:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
La Bourse aux vêtements ados adultes est de retour !!
Dépôts UNIQUEMENT SUR RDV, prise de RDV par tél à compter du lundi 16/03 à 14h00.
Entrée libre.Tout public
Centre Socioculturel Marbot 9 Rue de la Chapelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 20 46 comcscbld@gmail.com
English :
The teen/adult clothing fair is back!
Deposits: BY APPOINTMENT ONLY, by phone from Monday 16/03 at 2:00 pm.
Free admission.
L’événement Bourse aux vêtements ados-adultes Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-19 par OT SUD MEUSE