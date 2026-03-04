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Bourse de Commerce – Pinault Collection : exposition « Clair-obscur » Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Bourse de Commerce – Pinault Collection : exposition « Clair-obscur » Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Bourse de Commerce – Pinault Collection : exposition « Clair-obscur » Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris mercredi 4 mars 2026.

Lieu : Bourse de Commerce — Pinault Collection

Adresse : 2 rue de Viarmes

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 4 mars 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif : <p>De 0 à 15 €</p>

Que signifie « voir les ténèbres » ? L’exposition « Clair-obscur » à la Bourse de Commerce explore cette question en réunissant des artistes de la Collection Pinault qui, de l’art moderne à aujourd’hui, sondent les zones d’ombre du monde autant qu’ils en révèlent les éclats de lumière.

Le musée devient un paysage immersif où ombres et lumières dialoguent, héritier du chiaroscuro du Caravage. Cette tension lumineuse traverse les œuvres de Victor Man et les vidéos de Bill Viola, où les figures émergent lentement de la pénombre.

Plus qu’une technique, le clair-obscur apparaît ici comme un langage universel qui interroge notre rapport au visible, à l’invisible et à l’inconscient. Sous le dôme de la Rotonde, Camata (2024) de Pierre Huyghe instaure un rituel hypnotique filmé dans le désert d’Atacama.

Dans le Passage, Laura Lamiel présente une série d’installations où la couleur, la lumière et des objets sensibles composent un univers introspectif aux accents spirituels.

Commissariat : Emma Lavigne, directrice et conservatrice générale de la Collection Pinault

À l’appui d’une vingtaine d’artistes modernes et contemporains de la Collection Pinault, l’exposition « Clair-obscur » traverse, de l’obscurité à la lumière, l’héritage du chiaroscuro qui résonne avec le temps présent. Le musée se métamorphose en un paysage à la fois luministe et crépusculaire, et immerge le visiteur dans une réflexion entre visible et invisible, où s’expriment la matérialité de la lumière et les zones d’ombre de l’inconscient.
Du mercredi 04 mars 2026 au lundi 24 août 2026 :
vendredi
de 11h00 à 21h00
lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
payant

De 0 à 15 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-04T12:00:00+01:00
fin : 2026-08-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 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