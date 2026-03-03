Bourse multi-collections Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Bourse multi-collections

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Au gymnase des Bretchs, vente et échanges philatélie, vieux courriers, papiers, cartes postales … Sur réservation pour les exposants.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 33 45 29

English :

At the Bretchs gymnasium, sale and exchange of philately, old mail, paper, postcards … Reservations required for exhibitors.

