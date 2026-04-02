Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager Wimereux

Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager Wimereux dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Rue André Messager Théophile Gauthier

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Wimereux

Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager

Rue André Messager Théophile Gauthier Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Venez flâner et chiner lors de notre grande braderie brocante, ouverte à tous les passionnés de bonnes affaires, de vintage et de trésors cachés ! Que vous soyez collectionneur, amateur de déco rétro ou simplement curieux, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux stands installés pour l’occasion.

Au programme
Des exposants particuliers et professionnels
Des objets anciens, vêtements, livres, jouets, vaisselle, meubles et bien plus encore
Une ambiance chaleureuse et familiale   .

Rue André Messager Théophile Gauthier Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 84 72 83  braderies@mairie-wimereux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager Wimereux a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)