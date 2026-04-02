Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager Wimereux
Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager Wimereux dimanche 10 mai 2026.
Wimereux
Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager
Rue André Messager Théophile Gauthier Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Venez flâner et chiner lors de notre grande braderie brocante, ouverte à tous les passionnés de bonnes affaires, de vintage et de trésors cachés ! Que vous soyez collectionneur, amateur de déco rétro ou simplement curieux, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux stands installés pour l’occasion.
Au programme
Des exposants particuliers et professionnels
Des objets anciens, vêtements, livres, jouets, vaisselle, meubles et bien plus encore
Une ambiance chaleureuse et familiale .
Rue André Messager Théophile Gauthier Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 84 72 83 braderies@mairie-wimereux.fr
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English :
L’événement Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager Wimereux a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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