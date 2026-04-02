Wimereux

Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager

Rue André Messager Théophile Gauthier Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Venez flâner et chiner lors de notre grande braderie brocante, ouverte à tous les passionnés de bonnes affaires, de vintage et de trésors cachés ! Que vous soyez collectionneur, amateur de déco rétro ou simplement curieux, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux stands installés pour l’occasion.

Au programme

Des exposants particuliers et professionnels

Des objets anciens, vêtements, livres, jouets, vaisselle, meubles et bien plus encore

Une ambiance chaleureuse et familiale .

Rue André Messager Théophile Gauthier Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 11 84 72 83 braderies@mairie-wimereux.fr

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English :

L’événement Braderie Brocante Baston Théophile Gauthier & Rue Messager Wimereux a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale