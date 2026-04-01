Wimereux

Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage

Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Un animateur et un garde seront présents sur le site le dimanche après midi pour sensibiliser le public à la préservation de notre littoral et certaines espèces comme le Grand gravelot.

Venez à leur rencontre. .

Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 32 13 74

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English :

L’événement Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage Wimereux a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale