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Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage Wimereux

Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage Wimereux dimanche 10 mai 2026.

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Wimereux

Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage

Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Un animateur et un garde seront présents sur le site le dimanche après midi pour sensibiliser le public à la préservation de notre littoral et certaines espèces comme le Grand gravelot.
Venez à leur rencontre.   .

Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 32 13 74 

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English :

L’événement Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage Wimereux a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

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