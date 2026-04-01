Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage Wimereux
Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage Wimereux dimanche 10 mai 2026.
Wimereux
Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage
Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Un animateur et un garde seront présents sur le site le dimanche après midi pour sensibiliser le public à la préservation de notre littoral et certaines espèces comme le Grand gravelot.
Venez à leur rencontre. .
Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 32 13 74
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English :
L’événement Eden 62 Dunes de la Slack et Pointes aux Oies Maraudage Wimereux a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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