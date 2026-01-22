Wimereux

Dig’ Espace Exposition Lefebvre Delphine

Digue de Mer Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-01

Un lieu d’exposition temporaire situé sur la digue promenade de Wimereux.

Ce lieu d’exposition est un lieu incontournable à Wimereux .

Digue de Mer Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 27 17

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English :

L’événement Dig’ Espace Exposition Lefebvre Delphine Wimereux a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale