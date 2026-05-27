Braderie & Délices Ayuna x Fanny Menoret x La Guitoune à La Rochelle Hôtel de Paris & La Guitoune de Brix
Braderie & Délices Ayuna x Fanny Menoret x La Guitoune à La Rochelle Hôtel de Paris & La Guitoune de Brix mercredi 3 juin 2026.
“Braderie & Délices” est une journée conviviale, de 10h à 18h, organisée par Ayuna en collaboration avec La Guitoune de Brix, Fanny Menoret et l’Hôtel de Paris au cœur de La Rochelle dans la Rue Gargoulleau.
Au programme :
– braderie de vêtements et accessoires Ayuna & Fanny Menoret
– douceurs et gourmandises proposées par La Guitoune de Brix
– ambiance estivale dans le patio intérieur de L’Hôtel de Paris et dans la Guitoune de Brix
– rencontres et découvertes autour de l’univers des marques
L’événement est ouvert au public et pensé comme un moment simple, accessible et convivial, réunissant habitants et visiteurs de La Rochelle.
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