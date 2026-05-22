Conférence Protéger les tortues marines grâce aux nouvelles technologies Quai Louis Prunier La Rochelle
Conférence Protéger les tortues marines grâce aux nouvelles technologies Quai Louis Prunier La Rochelle mercredi 27 mai 2026.
La Rochelle
Conférence Protéger les tortues marines grâce aux nouvelles technologies
Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 20:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Les années perdues des tortues marines restent mystérieuses après leur naissance, elles disparaissent dans l’océan. De nouvelles technologies commencent enfin à percer ce secret qui défie les scientifiques depuis des décennies.
.
Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 00 00 presse@aquarium-larochelle.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The lost years of sea turtles remain a mystery: after birth, they disappear into the ocean. New technologies are finally beginning to unlock this secret, which has defied scientists for decades.
L’événement Conférence Protéger les tortues marines grâce aux nouvelles technologies La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Animation Venez jouer et déguster Médiathèque de Laleu La Rochelle 22 mai 2026
- Concert Release Party Le Biscuit Live + After party place Bernard Moitessier La Rochelle 22 mai 2026
- Visite guidée Le musée de la Résidence des Indes avec son conservateur Nuit Européenne des Musées La Résidence des Indes La Rochelle 23 mai 2026
- BABY BERSERK ANGINE DE POITRINE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle 23 mai 2026
- FARID CHAMEKH COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 23 mai 2026