Conférence Protéger les tortues marines grâce aux nouvelles technologies Quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Conférence Protéger les tortues marines grâce aux nouvelles technologies

Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27 20:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Les années perdues des tortues marines restent mystérieuses après leur naissance, elles disparaissent dans l’océan. De nouvelles technologies commencent enfin à percer ce secret qui défie les scientifiques depuis des décennies.

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Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 00 00 presse@aquarium-larochelle.com

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English :

The lost years of sea turtles remain a mystery: after birth, they disappear into the ocean. New technologies are finally beginning to unlock this secret, which has defied scientists for decades.

L’événement Conférence Protéger les tortues marines grâce aux nouvelles technologies La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle