Festival FestiPREV Festival International du film de prévention, citoyenneté jeunesse Espace Encan La Rochelle
Festival FestiPREV Festival International du film de prévention, citoyenneté jeunesse Espace Encan La Rochelle jeudi 28 mai 2026.
La Rochelle
Festival FestiPREV Festival International du film de prévention, citoyenneté jeunesse
Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-28
11ème édition du FestiPREV, Festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse. Ce festival permet d’exprimer des idées engagées à travers des films de 30 secondes à 5 minutes, abordant des thèmes de prévention et de citoyenneté.
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Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festiprev.coordination@gmail.com
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English : Festival FestiPREV Festival International du film de prévention, citoyenneté jeunesse
FestiPREV is the Festival International du Film de Prévention et de Citoyenneté Jeunesse. The festival is an opportunity to express committed ideas through films ranging from 30 seconds to 5 minutes, dealing with prevention and citizenship issues.
L’événement Festival FestiPREV Festival International du film de prévention, citoyenneté jeunesse La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-11 par Nous La Rochelle
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