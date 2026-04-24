Braderie d’été de la boutique solidaire Rue des Frères Saint-Just-Malmont
Braderie d’été de la boutique solidaire Rue des Frères Saint-Just-Malmont jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Just-Malmont
Braderie d’été de la boutique solidaire
Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-23
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-23
Braderie de la boutique solidaire proposée par le Secours Catholique.
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Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes equipe.velaysemene@secours-catholique.org
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English :
Braderie de la boutique solidaire proposed by Secours Catholique.
L’événement Braderie d’été de la boutique solidaire Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène
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