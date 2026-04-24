Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie d’été de la boutique solidaire Rue des Frères Saint-Just-Malmont

Braderie d’été de la boutique solidaire Rue des Frères Saint-Just-Malmont jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Rue des Frères

Adresse : Boutique solidaire

Ville : 43240 Saint-Just-Malmont

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Saint-Just-Malmont

Braderie d’été de la boutique solidaire

Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-23
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-23

Braderie de la boutique solidaire proposée par le Secours Catholique.
  .

Rue des Frères Boutique solidaire Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   equipe.velaysemene@secours-catholique.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Braderie de la boutique solidaire proposed by Secours Catholique.

L’événement Braderie d’été de la boutique solidaire Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène

À voir aussi à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire)