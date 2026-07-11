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AGENDA · Saint-Just-Malmont

Téléthon Saint-Just-Malmont

samedi 7 novembre 2026 · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Adresse
Gymnase n°1, Gymnase n°2, Boulodrome, Espace culturel Le Cercle
Ville
43240 Saint-Just-Malmont
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Just-Malmont

Téléthon

Gymnase n°1, Gymnase n°2, Boulodrome, Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Téléthon organisé par la municipalité avec la collaboration de nombreuses associations de la commune.
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Gymnase n°1, Gymnase n°2, Boulodrome, Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13  mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

Telethon organized by the municipality in collaboration with numerous local organizations.

L’événement Téléthon Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène

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