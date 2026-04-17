Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie du Secours Catholique Maison Paroissiale Monistrol-sur-Loire

Braderie du Secours Catholique Maison Paroissiale Monistrol-sur-Loire vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Maison Paroissiale

Adresse : 1 bis allée du Château

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Braderie du Secours Catholique

Maison Paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18

Grande braderie du secours Catholique
Vêtements, livres, dvd.. à petit prix
  .

Maison Paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 34 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Catholic Relief Services’ big sale
Clothes, books, DVDs… at low prices

L’événement Braderie du Secours Catholique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

À voir aussi à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire)