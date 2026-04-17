Braderie du Secours Catholique Maison Paroissiale Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Braderie du Secours Catholique

Maison Paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Grande braderie du secours Catholique

Vêtements, livres, dvd.. à petit prix

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Maison Paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 34 30

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English :

Catholic Relief Services’ big sale

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L’événement Braderie du Secours Catholique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron