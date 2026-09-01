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Braderie du Secours Catholique Maison Paroissiale Monistrol-sur-Loire

vendredi 11 septembre 2026 · Maison Paroissiale · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Maison Paroissiale
Adresse
1 bis allée du Château
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

Braderie du Secours Catholique

Maison Paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12

Grande braderie du secours Catholique
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Maison Paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

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L’événement Braderie du Secours Catholique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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