Braderie du Secours Catholique Maison Paroissiale Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Braderie du Secours Catholique

Maison Paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

Grande braderie du secours Catholique

Vêtements, livres, dvd à petit prix

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Maison Paroissiale 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Catholic Relief Services Big Sale

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L’événement Braderie du Secours Catholique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron