Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Défilé des classes en 6

Monistrol Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Inscrivez-vous pour lé défilé des classes en 6 ! Thème les pays du monde.

Participez à un défilé haut en couleurs et en cultures !

Inscription 06 73 41 05 39 et classeenfetemonsitrol@gmail.com

Inscription possible pour un repas, bulletin joint.

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Monistrol Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 41 05 39 classeenfetemonistrol@gmail.com

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English :

Sign up for the 6th-grade class parade! Theme: Countries of the World.

Join us for a colorful and culturally diverse parade!

Registration: 06 73 41 05 39 and classeenfetemonsitrol@gmail.com

You can also sign up for a meal; registration form attached.

L’événement Défilé des classes en 6 Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron