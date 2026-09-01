Défilé des classes en 6 Monistrol-sur-Loire
dimanche 13 septembre 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Défilé des classes en 6
Monistrol Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Inscrivez-vous pour lé défilé des classes en 6 ! Thème les pays du monde.
Participez à un défilé haut en couleurs et en cultures !
Inscription 06 73 41 05 39 et classeenfetemonsitrol@gmail.com
Inscription possible pour un repas, bulletin joint.
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Monistrol Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 41 05 39 classeenfetemonistrol@gmail.com
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English :
Sign up for the 6th-grade class parade! Theme: Countries of the World.
Join us for a colorful and culturally diverse parade!
Registration: 06 73 41 05 39 and classeenfetemonsitrol@gmail.com
You can also sign up for a meal; registration form attached.
L’événement Défilé des classes en 6 Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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