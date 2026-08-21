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Visite des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire, Eglise de Monistrol-sur-Loire, Monistrol-sur-Loire

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise de Monistrol-sur-Loire · Monistrol-sur-Loire

Visite des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire, Eglise de Monistrol-sur-Loire, Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Eglise de Monistrol-sur-Loire
Adresse
Place de la Victoire 43120 Monistrol-sur-Loire
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire

Visite des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire Vendredi 18 septembre, 18h00 Eglise de Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire.
Avec la Société d’Histoire de Monistrol-sur-Loire (SHML).
Inscription auprès de l’Office de Tourisme de Monistrol-sur-Loire.

Eglise de Monistrol-sur-Loire Place de la Victoire 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte de l’histoire des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire.

Société d’Histoire de Monistrol-sur-Loire

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