Visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol-sur-Loire, Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire, Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol-sur-Loire Dimanche 20 septembre, 14h30 Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Société d’Histoire organise un parcours découverte sur le thème : visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol avec Richard Crespy

Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

La Société d’Histoire organise un parcours découverte sur le thème : visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol avec Richard Crespy

Société d’Histoire de Monistrol-sur-Loire