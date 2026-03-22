Visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol-sur-Loire, Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire, Monistrol-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol-sur-Loire Dimanche 20 septembre, 14h30 Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
La Société d’Histoire organise un parcours découverte sur le thème : visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol avec Richard Crespy
Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire Rue du 18 juin 1940, 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
La Société d’Histoire organise un parcours découverte sur le thème : visite mémorielle sur la 2de Guerre Mondiale à Monistrol avec Richard Crespy
Société d’Histoire de Monistrol-sur-Loire
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