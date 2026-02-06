Printemps du Cinéma la Capitelle Site du Mazel Monistrol-sur-Loire
Site du Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-24
Le Printemps du Cinéma se tiendra à la Capitelle du 22 au 24 mars avec toutes les séances à 5 euros au cinéma.
Site du Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 32 10
English :
Printemps du Cinéma will be held at La Capitelle from March 22 to 24, with all screenings at 5 euros.
