Octobre, le mois de la Randonnée Monistrol-sur-Loire

Octobre, le mois de la Randonnée

Territoire Gorges de la Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Mois de la rando dans les Gorges de la Loire. Séjour itinérant le long du GR 3, rendez-vous variés chaque jour tout le mois d’octobre mycolorando, rando chantante, balade gourmande, observation de la nature, le programme 2026 s’annonce riche en émotions

Territoire Gorges de la Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Hiking month in the Loire Gorges. An itinerant trip along the GR 3, with a variety of events every day throughout October: mycolorando, singing hikes, gourmet walks, nature observation, the 2026 program promises to be full of emotion

