Journées du Patrimoine Visite de Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Journées du Patrimoine Visite de Pont de Lignon
Devant le le restaurant le Fristi’s à Pont-de-Lignon Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir l’histoire des lieux clés du village le pont suspendu et l’ancienne papeterie des frères Lumière, les anciennes carrières de pavés, l’histoire des ponts et les deux centrales hydroélectriques.
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Devant le le restaurant le Fristi’s à Pont-de-Lignon Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Come discover the history of the village’s key landmarks: the suspension bridge and the former paper mill of the Lumière brothers, the old cobblestone quarries, the history of the bridges, and the two hydroelectric power plants.
L’événement Journées du Patrimoine Visite de Pont de Lignon Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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