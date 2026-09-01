Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Saint-Marcellin

Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Partez à la découverte de l’histoire des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire.

Avec la Société d’Histoire de Monistrol sur Loire (SHML).

Inscription auprès de l’Office de Tourisme

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Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of the stained-glass windows at the church in Monistrol-sur-Loire.

With the Monistrol-sur-Loire Historical Society (SHML).

Register at the Tourist Office

L’événement Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Saint-Marcellin Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron