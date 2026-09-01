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AGENDA · Monistrol-sur-Loire

Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Monistrol-sur-Loire

vendredi 18 septembre 2026 · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise de Monistrol
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Saint-Marcellin

Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Partez à la découverte de l’histoire des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire.
Avec la Société d’Histoire de Monistrol sur Loire (SHML).
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
  .

Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of the stained-glass windows at the church in Monistrol-sur-Loire.
With the Monistrol-sur-Loire Historical Society (SHML).
Register at the Tourist Office

L’événement Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Saint-Marcellin Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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