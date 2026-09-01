Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Monistrol-sur-Loire
vendredi 18 septembre 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Saint-Marcellin
Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Partez à la découverte de l’histoire des vitraux de l’église de Monistrol-sur-Loire.
Avec la Société d’Histoire de Monistrol sur Loire (SHML).
Inscription auprès de l’Office de Tourisme
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Eglise de Monistrol Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Discover the history of the stained-glass windows at the church in Monistrol-sur-Loire.
With the Monistrol-sur-Loire Historical Society (SHML).
Register at the Tourist Office
L’événement Journées du Patrimoine Visite des vitraux de l’église Saint-Marcellin Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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