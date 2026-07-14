Braderie solidaire de livres Temple protestant Culte protestant Église protestante unie (EPU) Aix-en-Provence
mercredi 30 septembre 2026 · Temple protestant Culte protestant Église protestante unie (EPU) · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Braderie solidaire de livres
Du 30/09 au 08/10/2026 tous les jours de 10h à 19h. Temple protestant Culte protestant Église protestante unie (EPU) 4 Rue Villars Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-10-08 19:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Pour son 28e rendez vous, la braderie de livres vous propose tous types d’ouvrages, policiers, art, livres enfants, romans, spirituels, BD … pour tout âge à tout petit prix
et deux rencontres avec des écrivains d’Aix en Provence.
Braderie de livres du 30 septembre au 6 octobre et deux conférences autour du livre complèteront la semaine
● Le 2 octobre de 18 à 20 h Thomas Rabino historien et journaliste pour son livre Laure Moulin, résistante et sœur du héros
● Le 6 octobre de 18 h à 20 h Thierry Maugenet pour Venise.net . .
Temple protestant Culte protestant Église protestante unie (EPU) 4 Rue Villars Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 94 49 20 sevbus@yahoo.fr
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English :
For its 28th edition, the book sale offers all kinds of books—mystery novels, art books, children’s books, novels, spiritual books, comic books, and more—for all ages at very low prices,
as well as two meet-and-greets with authors from Aix-en-Provence.
L’événement Braderie solidaire de livres Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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