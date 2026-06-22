BRANDON Sainte-Marie
samedi 4 juillet 2026 · Sainte-Marie
Informations pratiques
Sainte-Marie
BRANDON
SAINTE-MARIE Sainte-Marie Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Célébrez le traditionnel brandon de Sainte-Marie-de Barousse.
Repas champêtre
Terrine, Melon, grillade, pomme de terre à la cendre + fromage + tarte aux pommes.
15€ par personne / 5€ par enfant de moins de 11 ans
Inscription obligatoire avant le 2 Juillet !
Informations et réservation
06 86 96 38 61 / 06 79 84 76 65
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SAINTE-MARIE Sainte-Marie 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 84 76 65
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English :
Celebrate the traditional bonfire of Sainte-Marie-de Barousse.
Country-style meal:
Terrine, melon, grilled meats, potatoes baked in ashes + cheese + apple pie.
15? per person / 5? per child under 11
Registration required by July 2!
Information and reservations:
06 86 96 38 61 / 06 79 84 76 65
L’événement BRANDON Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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