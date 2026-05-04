Brassage Brass Band concert de kiosque du 10 mai 2026 kiosque du jardin des Champs-Elysées 10 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris Paris

Le Brassage Brass Band

est une formation d’amateurs et de professionnels de haut niveau composée de

cuivres et de percussion dirigés par un chef exceptionnel: Maxime Bassa. La

formation suit le modèle des Brass Band britanniques avec des cornets, saxhorns

altos et baritons, euphoniums, trombones, tubas et percussions.

Au programme pour ce

concert on entendra des pièces de variétés, jazz et morceaux dansants.

Gratuit sans réservation.

Concert du Brassage Brass Band Dimanche 10 Mai à 15h00 au kiosque du jardin des Champs-Elysées. Entrée gratuite, profitez du jardin et de la musique !

Le dimanche 10 mai 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Entrée gratuite sans réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T15:00:00+02:00_2026-05-10T16:00:00+02:00

kiosque du jardin des Champs-Elysées 10 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris kiosque du jardin des Champs-Elysées 10 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris 75008 Paris

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