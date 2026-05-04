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Brassage Brass Band concert de kiosque le 11 octobre 2026 Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris Paris

Brassage Brass Band concert de kiosque le 11 octobre 2026 Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris Paris

Brassage Brass Band concert de kiosque le 11 octobre 2026 Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris Paris dimanche 11 octobre 2026.

Lieu : Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris

Adresse : kiosque du jardin du Luxembourg

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite sans réservation</p><p></p>

Le Brassage Brass Band
est une formation d’amateurs et de professionnels de haut niveau composée de
cuivres et de percussion dirigés par un chef exceptionnel: Maxime Bassa. La
formation suit le modèle des Brass Band britanniques avec des cornets, saxhorns
altos et baritons, euphoniums, trombones, tubas et percussions.

Au programme pour ce
concert on entendra des pièces de variétés, jazz et morceaux dansants.

Gratuit sans réservation

Concert du Brassage Brass Band Dimanche 11 octobre à 14h00 au kiosque du jardin du Luxembourg. Entrée gratuite, profitez du jardin et de la musique.
Le dimanche 11 octobre 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit

Entrée gratuite sans réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T14:00:00+02:00_2026-10-11T15:00:00+02:00

Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris kiosque du jardin du Luxembourg  75006 Paris
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