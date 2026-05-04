Brassage Brass Band concert de kiosque le 11 octobre 2026 Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris Paris

Le Brassage Brass Band

est une formation d’amateurs et de professionnels de haut niveau composée de

cuivres et de percussion dirigés par un chef exceptionnel: Maxime Bassa. La

formation suit le modèle des Brass Band britanniques avec des cornets, saxhorns

altos et baritons, euphoniums, trombones, tubas et percussions.

Au programme pour ce

concert on entendra des pièces de variétés, jazz et morceaux dansants.

Gratuit sans réservation

Concert du Brassage Brass Band Dimanche 11 octobre à 14h00 au kiosque du jardin du Luxembourg. Entrée gratuite, profitez du jardin et de la musique.

Le dimanche 11 octobre 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit

Entrée gratuite sans réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T14:00:00+02:00_2026-10-11T15:00:00+02:00

Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris kiosque du jardin du Luxembourg 75006 Paris

https://www.brassagemusique.com/ brassage.musique@gmail.com https://www.facebook.com/BrassageBrassBand https://www.facebook.com/BrassageBrassBand



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