Brassage Brass Band concert de kiosque le 11 octobre 2026 Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris Paris
Brassage Brass Band concert de kiosque le 11 octobre 2026 Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris Paris dimanche 11 octobre 2026.
Le Brassage Brass Band
est une formation d’amateurs et de professionnels de haut niveau composée de
cuivres et de percussion dirigés par un chef exceptionnel: Maxime Bassa. La
formation suit le modèle des Brass Band britanniques avec des cornets, saxhorns
altos et baritons, euphoniums, trombones, tubas et percussions.
Au programme pour ce
concert on entendra des pièces de variétés, jazz et morceaux dansants.
Gratuit sans réservation
Concert du Brassage Brass Band Dimanche 11 octobre à 14h00 au kiosque du jardin du Luxembourg. Entrée gratuite, profitez du jardin et de la musique.
Le dimanche 11 octobre 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit
Entrée gratuite sans réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T14:00:00+02:00_2026-10-11T15:00:00+02:00
Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris kiosque du jardin du Luxembourg 75006 Paris
https://www.brassagemusique.com/ brassage.musique@gmail.com https://www.facebook.com/BrassageBrassBand https://www.facebook.com/BrassageBrassBand
Afficher la carte du lieu Kiosque du jardin du Luxembourg, Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 4 mai 2026
- Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 4 mai 2026
- Imaginaires Romantiques par le Quatuor Våren Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris 5 mai 2026
- Frenzee • Amantique • Blast Candy SUPERSONIC Paris 5 mai 2026
- Cédric Djedje – Vielleicht Centre culturel suisse. Paris Paris 5 mai 2026