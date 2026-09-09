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AGENDA · Strasbourg

Brasserie Louise visites de l’établissement Strasbourg

lundi 19 octobre 2026 · Strasbourg

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif

Strasbourg

Brasserie Louise visite de l’établissement

1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-19 14:30:00
fin : 2026-10-23 18:00:00

Date(s) :
2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23

Petit historique du bâtiment, visite du restaurant et des cuisines. Cuisine maison exclusivement, la Brasserie Louise est titulaire du titre de Maître Restaurateur.   .

1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 95 69 54  caroline@brasserie-louise.com

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English :

L’événement Brasserie Louise visite de l’établissement Strasbourg a été mis à jour le 2026-08-28 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg

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