Brasserie Louise visites de l’établissement Strasbourg
lundi 19 octobre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Brasserie Louise visite de l’établissement
1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-19 14:30:00
fin : 2026-10-23 18:00:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23
Petit historique du bâtiment, visite du restaurant et des cuisines. Cuisine maison exclusivement, la Brasserie Louise est titulaire du titre de Maître Restaurateur. .
1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 95 69 54 caroline@brasserie-louise.com
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English :
L’événement Brasserie Louise visite de l’établissement Strasbourg a été mis à jour le 2026-08-28 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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