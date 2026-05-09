Breakfit Salon de la Forme TARBES Tarbes

Tarbes

Breakfit Salon de la Forme

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Le Breakfit revient en force pour une huitième édition qui s’annonce inoubliable et unique en son genre.

Avec 720 athlètes attendus, préparez-vous à vivre une compétition intense et conviviale.

Comme chaque année, quatre catégories seront représentées Rx, Intermédiaire, Scaled et Masters, en team de deux.

Programme Break-Out Throwdown, KettleBell Jugling, Strongmans

Horaires d’ouverture Samedi 8h30-20h et Dimanche 8h-19h30

Espaces découverte et animations pour le public

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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Breakfit is back in force for an eighth edition that promises to be unforgettable and unique.

With 720 athletes expected, get ready for an intense and friendly competition.

As every year, four categories will be represented: Rx, Intermediate, Scaled and Masters, in teams of two.

Program: Break-Out Throwdown, KettleBell Jugling, Strongmans

Opening times: Saturday 8.30am-8pm and Sunday 8am-7.30pm

Discovery areas and events for the public

L’événement Breakfit Salon de la Forme Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65