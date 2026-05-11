Breizh Savate Vol.5 Place des ducs de Rohan Pontivy

Pontivy

Breizh Savate Vol.5

Place des ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Des combats de Savate Pro, des combats internationaux, une ceinture mondiale en jeu FRANCE vs BULGARIE dans une confrontation en 7*2 minutes.

Ouverture des portes à 17h

Pesée médiatique à 18h

Cérémonie d’ouverture à 19h

Début des combats à 19h15

Fin du gala vers 23h .

Place des ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Breizh Savate Vol.5 Pontivy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté