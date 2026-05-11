Breizh Savate Vol.5 Place des ducs de Rohan Pontivy
Breizh Savate Vol.5 Place des ducs de Rohan Pontivy samedi 10 octobre 2026.
Pontivy
Breizh Savate Vol.5
Place des ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Des combats de Savate Pro, des combats internationaux, une ceinture mondiale en jeu FRANCE vs BULGARIE dans une confrontation en 7*2 minutes.
Ouverture des portes à 17h
Pesée médiatique à 18h
Cérémonie d’ouverture à 19h
Début des combats à 19h15
Fin du gala vers 23h .
Place des ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Breizh Savate Vol.5 Pontivy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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