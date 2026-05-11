Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Breizh Savate Vol.5 Place des ducs de Rohan Pontivy

Breizh Savate Vol.5 Place des ducs de Rohan Pontivy samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Place des ducs de Rohan

Adresse : Palais des Congrès

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Pontivy

Breizh Savate Vol.5

Place des ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Des combats de Savate Pro, des combats internationaux, une ceinture mondiale en jeu FRANCE vs BULGARIE dans une confrontation en 7*2 minutes.
Ouverture des portes à 17h
Pesée médiatique à 18h
Cérémonie d’ouverture à 19h
Début des combats à 19h15
Fin du gala vers 23h   .

Place des ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Breizh Savate Vol.5 Pontivy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)