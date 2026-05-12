Bretagne Chrétientés Celtes Une Histoire des Saints Bretons Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Bretagne Chrétientés Celtes Une Histoire des Saints Bretons

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 14:30:00

fin : 2027-01-29 16:00:00

Date(s) :

2027-01-29

La christianisation de la Bretagne à partir du 4e siècle fut l’œuvre de migrants venus des Cornouailles anglaises, du Pays de Galles, de l’Irlande et de l’Écosse. Ils ont inspiré un culte particulier, dit celtique, dont les origines légendaires ont laissé dans le paysage breton des traces patrimoniales remarquables, comme les célèbres enclos. Voyageons à travers ce courant spirituel en visitant les fontaines magiques et les cathédrales majestueuses en passant par les multiples églises et chapelles qui participent au charme du territoire. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bretagne Chrétientés Celtes Une Histoire des Saints Bretons

L’événement Bretagne Chrétientés Celtes Une Histoire des Saints Bretons Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne