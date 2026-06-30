Breton Toulon Duo Le Melville Paris
mercredi 16 septembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Un duo plein de vitalité et de swing qui vous emportera sur les plus belles compositions du Jazz. De Duke Ellington a Thelonious Monk en passant par les Bossa Nova de Carlos Jobim. Un large répertoire , terrain de jeu idéal pour permettre à ces deux complices de vous faire partager leur passion .
Rémi Toulon : piano
Eric Breton : sax
Un duo dynamique et jazzy, explorant les chefs-d’œuvre de Duke Ellington à Thelonious Monk, sans oublier les Bossa Nova de Jobim. Une passion contagieuse à savourer !
Le mercredi 16 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-17T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T20:30:00+02:00_2026-09-16T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6029
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