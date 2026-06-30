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Breton Toulon Duo Le Melville Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Le Melville · Paris

Breton Toulon Duo Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Un duo plein de vitalité et de swing qui vous emportera sur les plus belles compositions du Jazz. De Duke Ellington a Thelonious Monk en passant par les Bossa Nova de Carlos Jobim. Un large répertoire , terrain de jeu idéal pour permettre à ces deux complices de vous faire partager leur passion .

Rémi Toulon : piano

Eric Breton : sax

Un duo dynamique et jazzy, explorant les chefs-d’œuvre de Duke Ellington à Thelonious Monk, sans oublier les Bossa Nova de Jobim. Une passion contagieuse à savourer !
Le mercredi 16 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-17T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T20:30:00+02:00_2026-09-16T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6029


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