Breton Toulon Duo Le Melville Paris

Informations pratiques

Un duo plein de vitalité et de swing qui vous emportera sur les plus belles compositions du Jazz. De Duke Ellington a Thelonious Monk en passant par les Bossa Nova de Carlos Jobim. Un large répertoire , terrain de jeu idéal pour permettre à ces deux complices de vous faire partager leur passion .

Rémi Toulon : piano

Eric Breton : sax

Un duo dynamique et jazzy, explorant les chefs-d’œuvre de Duke Ellington à Thelonious Monk, sans oublier les Bossa Nova de Jobim. Une passion contagieuse à savourer !

Le mercredi 16 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T20:30:00+02:00_2026-09-16T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6029



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