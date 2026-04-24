Brève histoire de la civilisation Maya, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
Brève histoire de la civilisation Maya, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux samedi 23 mai 2026.
Brève histoire de la civilisation Maya Samedi 23 mai, 19h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Par : Mexicanos en Bordeaux
Conférence sur l’histoire de la civilisation maya par Juan Casares Lopez, guide national au Mexique et conférencier en France, chercheur indépendant spécialisé dans les civilisations précolombiennes du Mexique.
Dans le cadre des 200 ans des relations diplomatiques entre la France et le Mexique
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Conférence sur l’histoire de la civilisation maya par Juan Casares Lopez. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
Libre de droits
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