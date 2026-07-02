AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage
Bridge Tournoi de Noël Le Touquet-Paris-Plage
lundi 21 décembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Bridge Tournoi de Noël
Club de Bridge 2, rue Saint-Louis Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21
fin : 2026-12-21
Date(s) :
2026-12-21
Lundi 21 décembre 2026
Bridge Tournoi de Noël
Organisé par le club de Bridge de la Mer
De 14h30 à 18h .
Club de Bridge 2, rue Saint-Louis Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 letouquetbridge@wanadoo.fr
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English :
L’événement Bridge Tournoi de Noël Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-02 par Laury LEPRETRE
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