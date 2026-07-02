Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Bridge Tournoi de Noël

Club de Bridge 2, rue Saint-Louis Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-21

fin : 2026-12-21

Date(s) :

2026-12-21

Lundi 21 décembre 2026

Bridge Tournoi de Noël

Organisé par le club de Bridge de la Mer

De 14h30 à 18h .

Club de Bridge 2, rue Saint-Louis Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 letouquetbridge@wanadoo.fr

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English :

L’événement Bridge Tournoi de Noël Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-02 par Laury LEPRETRE