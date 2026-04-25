Bring Your Soul at the Kiosque Square Édouard Vaillant PARIS

Initiation danse funk style, Locking (pour les petits et les grands)

Animation proposée par l’association Bring Your Soul autour de la danse et de la culture hip hop funk style

Jimmy Soul est un artiste, danseur de Locking, champion du monde dans cette discipline en 2006, 2008 et 2013 et aujourd’hui formateur dans des écoles de danses hip hop. C’est avec lui que vous aurez la joie de danser !

DJ Ruben sera présent pour assurer une ambiance funk, venez vivre une expérience Bring Your Soul en famille!

Initiation danse funk style, Locking (pour les petits et les grands)

Le dimanche 24 mai 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 30 août 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00;2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00

Square Édouard Vaillant 50, avenue Gambetta 75020 PARIS

https://bringyoursoul.framer.website/ contact@bringyoursoul.fr



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