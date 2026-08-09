Informations pratiques

Une histoire au présent de la Révolution française

Ici, l’Histoire se met littéralement à table. Pain, brioches, farine, et café : à partir des matières du petit déjeuner et d’un aliment phare de la révolution, deux comédien·nes venus des campagnes françaises orchestrent un théâtre d’objets joyeux, ludique et incarné, où les figures célèbres croisent des anonymes, où les grands principes se frottent au concret, et où les débats de 1789 résonnent avec ceux d’aujourd’hui.

Qui représente le peuple ? Comment décider ensemble ? Que veut dire l’intérêt commun ? Que peut une assemblée ? Le public est lui aussi invité à entrer dans ces débats qui demeurent, en partie, les nôtres.

Pensé pour les jeunes autant que pour les adultes, le spectacle ne transmet pas seulement un récit historique : il réactive une énergie démocratique. En redonnant chair aux tâtonnements, à la fougue et à l’invention de cette période, Brioches et révolution ! rappelle que la démocratie n’est pas seulement un héritage institutionnel, mais une pratique vivante, collective, toujours à recommencer.

Avec humour, intelligence et sens du jeu, Bérangère Jannelle signe une proposition à la fois savante et accessible, où le plaisir du théâtre devient aussi un plaisir de comprendre, de débattre et d’imaginer ensemble.

Distribution

Conception, texte et mise en scène Bérangère Jannelle

Avec Vincent Berger et, en alternance, Juliette Allain ou Laureline Le Bris-Cep

Scénographie Heidi Folliet, assistée de Salomé Vandendriessche

Costumes Salomé Vandendriessche

Création lumière et son Guillaume Lorchat et Bérangère Jannelle

Régie générale Guillaume Lorchat ou Benjamin Duprat

Administration de production Le petit bureau – Anna Brugnacchi & Virginie Hammel

Production La Ricotta– compagnie conventionnée par le Ministère de la culture DRAC Centre-Val de Loire et par la Région Centre-Val de Loire

Coproduction Fonds de production Zéphyr – plateforme jeunesse en Nouvelle-Aquitaine – en coopération avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Théâtre Olympia – CDN de Tours, Théâtre d’Angoulême SN, Halle aux Grains Scène nationale de Blois, Théâtre Molière -> Sète, Scène nationale archipel de Thau, Théâtre de Chartres, Scène nationale du Sud-Aquitain

Avec le soutien du Conseil départemental du Loir-et-Cher

Avec le soutien en résidence du Cube-Studio Théâtre de Hérisson et du CENTQUATRE Paris

Avec ce spectacle, Bérangère Jannelle revisite les premiers mois de la Révolution française à hauteur de tous (ados et adultes), sans jamais simplifier les enjeux.

Du mercredi 02 décembre 2026 au vendredi 11 décembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h15

gratuit sous condition

8 à 15€

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-02T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-11T22:15:00+01:00

Date(s) : 2026-12-02T20:00:00+02:00_2026-12-02T21:15:00+02:00;2026-12-03T20:00:00+02:00_2026-12-03T21:15:00+02:00;2026-12-04T20:00:00+02:00_2026-12-04T21:15:00+02:00;2026-12-05T20:00:00+02:00_2026-12-05T21:15:00+02:00;2026-12-08T20:00:00+02:00_2026-12-08T21:15:00+02:00;2026-12-09T20:00:00+02:00_2026-12-09T21:15:00+02:00;2026-12-10T20:00:00+02:00_2026-12-10T21:15:00+02:00;2026-12-11T20:00:00+02:00_2026-12-11T21:15:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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