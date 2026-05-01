Brocante à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Brocante à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson vendredi 8 mai 2026.
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Brocante à Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Rue Victor Claude Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Brocante pour particuliers et professionnels à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, vendredi 8 mai Tout public
0 .
Rue Victor Claude Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 51 38 08
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English :
Flea market for individuals and professionals in Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Friday May 8
L’événement Brocante à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON
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