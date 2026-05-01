Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Brocante à Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Rue Victor Claude Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Brocante pour particuliers et professionnels à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, vendredi 8 mai Tout public

0 .

Rue Victor Claude Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 51 38 08

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English :

Flea market for individuals and professionals in Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Friday May 8

L’événement Brocante à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON