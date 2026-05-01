Concert Les Saisons du Festival Salle Jean Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson dimanche 17 mai 2026.
Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Dimanche 2026-05-17 16:00:00
Dans le cadre de la décentralisation de Nancy Voix du Monde , Festival International du Chant Choral de Nancy, la Ville de Blénod accueillera, en partenariat avec l’Association Nancy France-Pologne et Zespól Piesni i Tanca Wieliczka, le Chœur Académique Jadwiga Czerwinska de l’Université de Lubin (Pologne), pour un concert unique …
Dimanche 17 mai à 16h, à la salle Jean Vilar de Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Participation libreTout public
Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 45 13 81 wieliczka.blenod@wanadoo.fr
English :
Festival Seasons concert
As part of the decentralization of Nancy Voix du Monde , the Nancy International Choral Festival, the town of Blénod, in partnership with the Association Nancy France-Pologne and Zespól Piesni i Tanca Wieliczka, will welcome the Jadwiga Czerwinska Academic Choir from the University of Lubin (Poland), for a unique concert …
Sunday May 17, 4pm, Salle Jean Vilar, Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Free admission
L’événement Concert Les Saisons du Festival Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON
