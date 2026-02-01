Brocante de la pêche salle de La Grenette Craponne-sur-Arzon

Brocante de la pêche

salle de La Grenette place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

2026-10-03

2026-10-03

2026-10-03

A l’initiative de l’AAPPMA de Craponne et l’académie Pêche Nature la 3ème édition de la brocante de la pêche aura lieu à Craponne, salle de La Grenette, le 3 octobre.

Casse-croûte et buvette.

Inscription sur place.

salle de La Grenette place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 21 10 65 colette.gisclon@gmail.com

English :

On the initiative of the AAPPMA of Craponne and the Académie Pêche Nature, the 3rd edition of the fishing flea market will take place in Craponne, salle de La Grenette, on October 3.

Snacks and refreshments.

Registration on site.

