Brocante de l’Ascension Richelieu
Brocante de l’Ascension Richelieu jeudi 14 mai 2026.
Richelieu
Brocante de l’Ascension
Place du Marché et les Halles Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Venez chiner à Richelieu qui accueille de nombreux exposants professionnels pour la traditionnelle brocante du jeudi de l’Ascension.
Venez chiner à Richelieu qui accueille de nombreux exposants professionnels pour la traditionnelle brocante du jeudi de l’Ascension. .
Place du Marché et les Halles Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and browse at Richelieu, which welcomes a host of professional exhibitors for its traditional brocante on Ascension Thursday.
L’événement Brocante de l’Ascension Richelieu a été mis à jour le 2026-05-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Richelieu (Indre-et-Loire)
- CEREMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES Richelieu 12 mai 2026
- 27e Salon d’Antiquité Richelieu 23 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées Richelieu 23 mai 2026
- SOIREE OUVERTURE CYCLE RICHELIEU TERRE DE CINÉMA Richelieu 30 mai 2026
- HAMLET Théâtre au cinéma de Richelieu avec la Comédie Française Richelieu 7 juin 2026