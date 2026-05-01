Richelieu

Brocante de l’Ascension

Place du Marché et les Halles Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Venez chiner à Richelieu qui accueille de nombreux exposants professionnels pour la traditionnelle brocante du jeudi de l’Ascension.

Venez chiner à Richelieu qui accueille de nombreux exposants professionnels pour la traditionnelle brocante du jeudi de l’Ascension. .

Place du Marché et les Halles Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13

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English :

Come and browse at Richelieu, which welcomes a host of professional exhibitors for its traditional brocante on Ascension Thursday.

L’événement Brocante de l’Ascension Richelieu a été mis à jour le 2026-05-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme