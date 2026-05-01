Brocante Dans le bourg Donzy
Brocante Dans le bourg Donzy dimanche 31 mai 2026.
Donzy
Brocante
Dans le bourg A Donzy le Pré Donzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Rendez-vous toute la journée à Donzy-le-Pré (rue de l’abbaye et rue Saint-Martin), pour cette brocante organisée par le Comité de Quartier de Donzy-le-Pré. .
Dans le bourg A Donzy le Pré Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 30 58 26 association.donzylepre@gmail.com
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English : Brocante
L’événement Brocante Donzy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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