Brocante du 1er mai Châteauneuf-sur-Cher

Brocante du 1er mai

Route de Saint-Amand Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Accro aux brocantes ? Ne manquez pas celle de Châteauneuf où vous trouverez peut-être votre bonheur, une jolie pièce à ramener chez soi, à customiser, une journée dédiée aux bonnes affaires!

Grande brocante organisée chaque année le 1er mai. Restauration rapide et buvette. .

Route de Saint-Amand Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 52 52

English :

Addicted to flea markets? Don’t miss the one in Châteauneuf where you may find your happiness, a nice piece to bring home, to customize, a day dedicated to good deals!

German :

Sind Sie süchtig nach Flohmärkten? Verpassen Sie nicht den Flohmarkt in Châteauneuf, wo Sie vielleicht Ihr Glück finden, ein schönes Stück, das Sie mit nach Hause nehmen können, das Sie selbst gestalten können, ein Tag, der den Schnäppchen gewidmet ist!

Italiano :

Dipendente dai mercatini delle pulci? Non perdetevi quella di Châteauneuf dove potreste trovare qualcosa che vi piace, un bel pezzo da portare a casa, da personalizzare, una giornata dedicata alle occasioni!

Espanol :

¿Adicto a los mercadillos? No se pierda la de Châteauneuf, donde quizá encuentre algo que le guste, una bonita pieza para llevarse a casa, para personalizar, ¡un día dedicado a las gangas!

