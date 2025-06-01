Circuit des loges et des vignes Châteauneuf-sur-Cher Cher

Circuit des loges et des vignes Châteauneuf-sur-Cher Cher vendredi 1 août 2025.

Circuit des loges et des vignes En VTC

Circuit des loges et des vignes 1 Place Jean Thévenot 18190 Châteauneuf-sur-Cher Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Une balade pour découvrir Châteauneuf-sur-Cher, son patrimoine et les bords du Cher.

+33 2 48 60 20 41

English :

A walk to discover Châteauneuf-sur-Cher, its heritage and the banks of the Cher.

Deutsch :

Ein Spaziergang, um Châteauneuf-sur-Cher, sein Kulturerbe und die Ufer des Cher zu entdecken.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta di Châteauneuf-sur-Cher, del suo patrimonio e delle rive dello Cher.

Español :

Un paseo para descubrir Châteauneuf-sur-Cher, su patrimonio y las orillas del Cher.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par SIT Centre-Val de Loire