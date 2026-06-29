Chantilly

Brocante du Bois-Saint-Denis à Chantilly

Rue du Bois Saint-Denis Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

La Brocante du Bois Saint-Denis réunit exposants, chineurs et curieux dans une ambiance conviviale à Chantilly. Objets anciens, bonnes affaires et découvertes insolites rythment cette journée solidaire organisée au profit d’actions en faveur de la jeunesse et du handicap.

La Brocante du Bois Saint-Denis invite chineurs, collectionneurs et promeneurs à partager une journée conviviale au cœur de Chantilly. Dans une ambiance chaleureuse et familiale, exposants et visiteurs se retrouvent pour dénicher des objets insolites, des trésors oubliés, des pièces de collection et de belles trouvailles à petits prix.

Au fil des stands, chacun pourra flâner, échanger et profiter du plaisir unique de la chine dans un cadre agréable. Que l’on soit à la recherche d’un objet rare, d’une décoration originale ou simplement d’une sortie conviviale, cette brocante promet de belles découvertes et des rencontres enrichissantes.

Organisée par le Lions Club Chantilly Connétable, cette manifestation contribue également à soutenir des actions solidaires en faveur de la jeunesse et des personnes en situation de handicap. Une belle occasion d’allier plaisir de la chine et engagement solidaire. .

Rue du Bois Saint-Denis Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France brocante.boisstdenis24@yahoo.fr

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English :

The Bois Saint-Denis Flea Market brings together vendors, bargain hunters, and curious visitors in a friendly atmosphere in Chantilly. Antiques, great deals, and unusual finds are the highlights of this charity event organized to benefit initiatives supporting youth and people with disabilities.

L’événement Brocante du Bois-Saint-Denis à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-06-24 par Chantilly-Senlis Tourisme