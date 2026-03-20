Brocante du Comité des Fêtes Lieu-dit L’Usage Verneuil

Brocante du Comité des Fêtes Cour de la Mairie et terrain communal Verneuil 2026-05-10

Brocante du Comité des Fêtes Lieu-dit L’Usage Verneuil dimanche 10 mai 2026.

Brocante du Comité des Fêtes

Lieu-dit L’Usage Cour de la Mairie et terrain communal Verneuil Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Le Comité des fêtes organise une brocante toute la journée.

Buvette et petite restauration   .

Lieu-dit L’Usage Cour de la Mairie et terrain communal Verneuil 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 27 74 98 

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English : Brocante du Comité des Fêtes

L’événement Brocante du Comité des Fêtes Verneuil a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais

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