Lunéville

Brocante du roi

Champ de Mars Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-03 20:00:00

Date(s) :

2026-05-02

24e édition organisée par l’association AVENIR

Tél. 03 83 74 21 24Tout public

0 .

Champ de Mars Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 21 24

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English :

24th edition organized by the AVENIR association

Tel: 03 83 74 21 24

L’événement Brocante du roi Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS