Brocante du roi Lunéville
Brocante du roi Lunéville samedi 2 mai 2026.
Lunéville
Brocante du roi
Champ de Mars Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 08:00:00
fin : 2026-05-03 20:00:00
Date(s) :
2026-05-02
24e édition organisée par l’association AVENIR
Tél. 03 83 74 21 24Tout public
0 .
Champ de Mars Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 21 24
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English :
24th edition organized by the AVENIR association
Tel: 03 83 74 21 24
L’événement Brocante du roi Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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