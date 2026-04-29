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Brocante du roi Lunéville

Brocante du roi Lunéville

Brocante du roi Lunéville samedi 2 mai 2026.

Adresse : Champ de Mars

Ville : 54300 Lunéville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Lunéville

Brocante du roi

Champ de Mars Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-02 08:00:00
fin : 2026-05-03 20:00:00

Date(s) :
2026-05-02

24e édition organisée par l’association AVENIR
Tél. 03 83 74 21 24Tout public
0  .

Champ de Mars Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 21 24 

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English :

24th edition organized by the AVENIR association
Tel: 03 83 74 21 24

L’événement Brocante du roi Lunéville a été mis à jour le 2026-04-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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