Brocante et vide-grenier à Martel Martel

Brocante et vide-grenier à Martel

Cour des Fosses Martel Lot

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

2026-07-26

Vide grenier ouverte aux particuliers et aux professionnels sur la Cour des Fosses, organisé par le Club Ensemble

Vide grenier ouverte aux particuliers et aux professionnels sur la Cour des Fosses, organisé par le Club Ensemble. Restauration rapide, buvette et crêpe su place

Cour des Fosses Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 32 26

English :

Vide grenier open to individuals and professionals on the Cour des Fosses, organized by the Club Ensemble

