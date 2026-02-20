Brocante Le Mas-de-Tence
Brocante Le Mas-de-Tence dimanche 19 juillet 2026.
Brocante
Village Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
2026-07-19
Grande brocante annuelle, vide grenier, animations diverses tout au long de la journée, buvette, restauration.
Village Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 35 16 89
English :
Annual flea market, garage sale, various events throughout the day, refreshments and catering.
